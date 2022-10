Jodlerklub Spiez in Feierlaune – Zum 100. Geburtstag ein neuer Mutz Zwei Stunden musikalische Unterhaltung, ein Film und ein neuer Mutz sorgten beim Jodlerklub Spiez für Geburtstags-Höhepunkte. Guido Lauper

Der Jodlerklub Spiez präsentiert den neuen Simmentaler Chüjer-Mutz. Foto: Guido Lauper

«Was ist da plötzlich anders?», fragten sich die gut gelaunten Gäste, als der Jodlerklub Spiez beim ersten Lied nach der Pause im neuen Look sich selbst zuhörte. Zusammen mit dem Videoproduzenten Bernhard Bühlmann hatten die Jodlerinnen und Jodler pandemiebedingt in nur wenigen Wochen vor ihrem Geburtstag singend einen Film realisiert, dessen Premiere in der Dorfkirche für Staunen und tosenden Beifall sorgte. Was anders war als vor der Pause, klärte der Präsident Jürg Lichti: «Nebst dem Film haben wir uns einen Simmentaler Chüjer-Mutz geschenkt.»