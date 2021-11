Kein Pumptrack in Unterlangenegg – Zulgtaler Jugendliche gucken in die Röhre Ein Verein plante einen Pumptrack beim Oberstufenzentrum Unterlangenegg. Bevor das Projekt richtig Fahrt aufgenommen hat, ist es nun bereits Geschichte. Roger Probst

Der Pumptrack sollte in unmittelbarer Nachbarschaft zur Turnhalle (rechts der Bildmitte) des Oberstufenzentrums Unterlangenegg gebaut werden. Foto: Stefan Kammermann

Im Lerchenfeld gibt es einen, in Thierachern auch, in Unterlangenegg war einer geplant: ein Pumptrack. Doch bevor es an die Umsetzung des Projekts geht, ist das Thema bereits Geschichte. Die sechs Gemeinden im rechten Zulgtal, die gemeinsam einen Schulverband bilden, konnten sich nicht einigen. Doch der Reihe nach.

Mountainbiken erlebt einen regelrechten Boom in der Region Thunersee – nicht erst seit Corona. Neue Angebote schiessen wie Pilze aus dem Boden und finden grossen Anklang. Das blieb auch im Zulgtal nicht verborgen. Einige initiative Köpfe kamen auf die Idee, beim Oberstufenzentrum Unterlangenegg einen Pumptrack zu realisieren. Sie gründeten zu diesem Zweck einen Verein und begannen mit den Abklärungen.