Unwetter in der Region – Zulg stieg stark an – Seftigen schon zum vierten Mal betroffen Die erneuten Unwetter vom Donnerstagabend sorgten im Westen von Thun für grosse Schäden. Die Pegel sind noch kein Problem. Hans Peter Roth

Die Zulg führte am Donnerstagabend sehr viel Wasser, erholte sich am Freitag aber wieder (Symbolfoto eines früheren Hochwassers). Foto: Archiv BOM

Der Thunersee-Spiegel (gemessen am Standort Kraftwerk BKW, Spiez) ist in den letzten 24 Stunden um knapp 10 cm gestiegen, steigt aber zurzeit kaum noch an. Der Wasserstand liegt noch 13 Zentimeter unter der Gefahrenstufe und dürfte diese übers Wochenende nicht erreichen beziehungsweise eher wieder etwas zurückgehen. Nur 2 bis 4 Zentimeter unter der Hochwassermarke liegt zurzeit der Pegel des Brienzersees. Dieser steigt jedoch zurzeit auch nicht mehr weiter.

Die Kander führte beim Messstandort Hondrich in den letzten 24 Stunden mit 100 Kubikmetern pro Sekunde zeitweise viel Wasser. Problematisch war das aber nie, denn die unterste Gefahrenstufe (Gefahrenstufe Gelb) liegt bei 120 bis 170 Kubikmetern. Zudem führt die Kander aktuell nur noch 55 Kubikmeter pro Sekunde, ist also stark zurückgegangen. Die Aare in Thun führt mit 330 Kubikmetern pro Sekunde zurzeit viel Wasser. Doch auch hier ist der Abfluss noch unter der Gefahrenstufe (Gelb), die zwischen 350 und 400 Kubikmetern liegt.