Tagestipp: Erinnerung an Verdingkinder – Zuhören statt wegschauen Zahlreiche Gemeinden im Kanton Bern setzen ein Zeichen in der Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen. In Wohlen gibt es Stimmen der Opfer zu hören. Martina Hunziker

Der Reissnagel als Zeichen für die Zwiespältigkeit von Erinnerungen: Schmerzhaft, aber auch hilfreich. Das Sujet wurde entworfen vom Berner Grafiker Claude Kuhn. Bild: PD

In 166 Gemeinden des Kantons Bern finden Gedenkveranstaltungen für die Opfer der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen statt. «Zeder» – Zeichen der Erinnerung – finden sich dort, wo die Betroffenen gelebt und gelitten haben: in den Städten, Dörfern und auf den Höfen des ganzen Kantons. Vielerorts ist eine gemeinsame Plakatausstellung zu sehen, die betroffene Menschen porträtiert und ihre Geschichten erzählt. In Wohlen gibt es zusätzlich zu den Plakaten eine Klanginstallation zu erleben. Der Medienkünstler Nik Winkelmann hat im Auftrag der Gemeinde Stimmen der Betroffenen in Form eines Klangkoffers hörbar gemacht. Zuhören statt wegschauen. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft sowie Multimedia Communication & Publishing studiert. Ihre Agenda füllt sich mit Kultur aller Art, wobei die klassische Musik darin oft einen bevorzugten Platz findet. Mehr Infos

