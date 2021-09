Thun: X-Alps-Siegerschirm – Zugunsten der Jugend versteigert Die Stiftung YOU COUNT erhält den Erlös aus der Auktion für Chrigel Maurers X-Alps-Gleitschirm geschenkt. Bruno Petroni

Von links: Verkaufsleiter Roland Mischler, X-Alps-Champion Chrigel Maurer, Schirmersteigerer Thomas Kalbermatter und YOU-COUNT-Internatsleiter Jean-Bernard Berger. Foto: Bruno Petroni

4600 Franken für die Jugendstiftung YOU COUNT: Der siebenfache X-Alps-Sieger Christian «Chrigel» Maurer übergab gestern seinen X-Alps-Gleitschirm an den Oberwalliser Piloten Thomas Kalbermatter. Dieser hatte sich an einer Versteigerung das Erfolgssportgerät unter den Nagel gerissen.

Die Verantwortlichen des Thuner Gleitschirmherstellers Advance AG, welchen der Gleitschirm gehört, haben beschlossen, den Gesamterlös der Auktion einem guten Zweck zukommen zu lassen. Und so kommt die Spende dem Standort-Internat Berg im Weissenburgberg der Stiftung YOU COUNT zu gute. «Dies macht absolut Sinn, werden an diesem Internat doch laufend junge Menschen unter anderem zum Gleitschirmpiloten ausgebildet», sagt Chrigel Maurer. YOU COUNT-Internatsleiter Jean-Bernard Berger ergänzt: «Das selbstständige Fliegen öffnet den Jugendlichen eine völlig neue Welt. Sie werden plötzlich nicht mehr fremdgesteuert, sondern steuern selber. Sie lernen auch, ihr eigenes Leben selber zu steuern.»