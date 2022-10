Leserreise – ¡Bienvenido a Perú! Erleben Sie das Land der Inkas einmal anders, unterwegs mit Bahn und Bus durch die – auch für Bergverwöhnte – fantastischen Anden und entlang der kargen Pazifikküste. Faszinierende und unvergessliche Eindrücke sind garantiert!

1 / 2

Anmeldung

Ship’N’Train Travel



Weitere Informationen

Detailliertes Reiseprogramm



Reisedatum

4. bis 22. April 2023

4. bis 22. Oktober 2023



Reiseprogramm

1. Tag: Schweiz-Lima

Flug von Zürich via Madrid nach Lima.



2. Tag: Lima

Die «Stadt der Könige» hat viele Gesichter: moderne Hochhäuser, Elends- viertel, eine koloniale Altstadt und gross- artige Museen. Stadtrundfahrt mit Nationalmuseum für Archäologie und Anthropologie.



3. Tag: Lima - Huancayo

Die Bahnfahrt mit der «Ferrovias Central Andina» führt durch 60 Tunnel und über 45 Brücken nach La Oroya und Weiterfahrt per Bus nach Huancayo (3’249 m).



4. Tag: Huancayo

Besuch des bunten Kartoffelmarkts, wo an die 2’500 Kartoffelsorten angepriesen werden. Anschliessend lernen Sie die Region von San Pedro de Cajas kennen.



5. Tag: Huancayo – Huancavelica

Busfahrt durch traumhafte Berglandschaften in die Kolonials

6. Tag: Huancavelica – Paracas

Fahrt durch karge Puna-Landschaft, über spektakuläre Pässe der zentralen Anden und vorbei am Orcococha-See hinunter zur Inka-Stätte Tambo Colorado an der Pazifikküste.



7. Tag: Ballestas Inseln – Nazca

Bootsfahrt vorbei am 200 m hohen Scharrbild «El Candelabro» zu den Islas Ballestas, wo unzählige Vogelarten und Seelöwen tummeln. Busfahrt nach Nazca mit Halten in Ica beim Jenkins Museum und in einem Weingut.



8. Tag: Nazca – Arequipa

Rundflug über die berühmten Nazca-Linien die eine Fläche von rund 350 km2 belegen. Am Mittag Busfahrt nach Arequipa auf der «Panamericana» mit schönen Ausblicken auf die Pazifikküste.



9. Tag: Arequipa

Das milde Klima und die Lage am Fuss eindrücklicher Vulkane machen Arequipa und dessen Altstadt zu einem beliebten Ferienziel.

10. Tag: Arequipa

Sie besuchen das Kloster Santa Catalina, ein wichtigstes Bauwerk der Kolonialzeit. Hier befindet sich der 500 Jahre alte Leichnam des Inka-Mädchens Juanita, welcher 1995 im 6’380 m hohen Ampata Gletscher gefunden worden ist.



11. Tag: Arequipa – Colca-Schlucht

Busfahrt durch «Pampa de Cañahuas» (4’000 m) und weiter durch die Colca-Schlucht mit dramatischen Ausblicken in die Schlucht. Mit etwas Glück erspähen Sie Kondore und auf der Weiterfahrt sehen Sie Lamas, Alpakas und Vikunjas.



12. Tag: Colca – Puno (3’830 m)

Reise wiederum durch fantastische Berg- landschaften über den 4’900 m hohen Pass Patapampa in Richtung Puno mit Halt bei den 12 m hohen Grabtürmen von Sillustani.



13. Tag: Ausflug Titicacasee

Der «Lago Titicaca» fasziniert durch einen meist stahlblauen Himmel und karge Umgebung. Mit dem Boot besuchen Sie die Urus-Indianer auf ihren schwimmenden Binseninseln und die Quechua-Indios auf den Taquile Inseln.



14. Tag: Puno – Cusco (3’350 m)

Fahrt mit dem «Andean Explorer» von Puno nach Cusco. Die Ausblicke auf wilde Berglandschaften, einsame Dörfer, weidende Lamas und Alpakas entschädigen für die lange Fahrt.



15. Tag: Urubamba Tal

Sie fahren durch das Urubamba-Tal mit Halt beim quirligen Markt in Chinchero, sehen die Inka-Terrassen von Moray und die Salzterrassen in Maras und fahren mit dem Zug von Ollantaytambo nach Aguas Calientes.



16. Tag: Machu Picchu – Cusco

Busfahrt nach Machu Picchu und Besichtigung der legendären verlorenen Stadt der Inka. Rückfahrt nach Aguas Calientes und Bahnfahrt nach Cusco.



17. Tag: Cusco und Umgebung

Besuch des Kultortes Kenko und des Ruinenkomplex von Sacsayhuaman bevor Sie einen Rundgang durch die gut erhaltene Altstadt von Cusco machen.



18. Tag: Cusco – Lima – Madrid

Flug via Lima nach Madrid.



19. Tag: Madrid – Schweiz

Am Nachmittag Weiterflug nach Zürich.



Preis pro Person

Fr. 7 650.– Doppelzimmer

Fr. 1 135.– Einzelzimmerzuschlag

Fr. 460.– Kleingruppenzuschlag bei 12 bis 14 Personen



Teilnehmerzahl

Mind. 12, max. 19 Personen



Leistungen

Flüge mit Iberia Zürich-Lima-Zürich via Madrid in Economy-Klasse inkl. Taxen

17 Übernachtungen in Hotels der Mittel- klasse

Halbpension (Frühstück, 9 Mittag- / 7 Abendessen)

4 Lunchboxen und täglich 1 Fl. Wasser

Transfers und Überlandfahrten in bequemen Bussen

Bahnfahrten gemäss Programm

2 Bootsausflüge und Rundflug Nazca

Inlandflug Cusco-Lima (Economy)

Schweizer und lokale Reiseleitung

Besichtigungen und Eintritte

Nicht inbegriffen

Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke

Trinkgelder

Versicherung



Gut tu wissen

Gute körperliche Verfassung und Mobilität sind aufgrund der grossen Höhenunterschiede unerlässlich. Es gelten die zum Zeitpunkt der Reise gültigen Vorschriften in Bezug auf Covid.



Organisation und Buchung

Die Reisenden schliessen ihren Vertrag direkt mit Ship’N’Train Travel ab. Es gelten die AGB von DIE SPEZIALISTEN für Ship’N’Train Travel (Globetrotter Group). Mitglied des Reisegarantiefonds.



Ihre Reisebegleitung

Der im südlichen Schwarzwald geborene Matthias Greiner ist ein Weltenbummler. Schon in früher Jugend bereiste er länger ganz Südamerika und entdeckte dabei seine Liebe zu Peru, wo er nun schon seit Jahren immer wieder als Reiseleiter unterwegs ist. Die Landschaften und vielfältige Natur mit ihren grossen Gegensätzen faszinieren ihn ebenso wie die Kultur und Geschichte der freundlichen Menschen.



Buchung, Informationen und Detailprogramm

Ship’N’Train Travel

Neuengasse 30, 3001 Bern

Tel. 031 313 00 04

info@shipntrain.ch

www.shipntrain.ch