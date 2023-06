Unfall bei der Jungfraubahn – Zugbrand im Tunnel Bei einem Zug der Jungfraubahn ist es am Sonntag zu einem Brand gekommen. Claudius Jezella

Am Sonntagvormittag ist bei einem Zug der Jungfraubahn im Tunnel bei der Station Eismeer ein Brand entstanden. Kommunikationschefin Kathrin Naegeli hat am Dienstag einen entsprechenden Hinweis eines Lesers dieser Zeitung bestätigt. Demnach sei es gegen 10 Uhr zum «kleinen Brand» gekommen, als der Zug in Richtung Jungfraujoch unterwegs gewesen sei. Der Brand habe aber mit Handfeuerlöschern rasch unter Kontrolle gebracht werden können.

Als Brandursache gibt Kathrin Naegeli einen technischen Defekt an der Zugbremse an. Dabei seien keine Personen zu Schaden gekommen. Die Fahrgäste mussten bei der Station Eismeer auf den Weitertransport warten. Nach einer etwa zweistündigen Unterbrechung habe der Bahnbetrieb zum Jungfraujoch wieder planmässig aufgenommen werden können.

