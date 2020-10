Chaos im Feierabendverkehr – Zugausfälle wegen Weichenstörung in der Region Bern In der Region Bern kommt es am Mittwochabend zu diversen Zugausfällen und Verspätungen. Betroffen sind die Strecken Bern-Burgdorf und Bern-Biel. Miriam Schneuwly

Zugausfälle und Verspätungen erschweren am Donnerstagabend den Feierabend-Pendlerverkehr in Bern. Foto: Keystone

Aufgrund einer Weichenstörung müssen Pendler in der Region Bern am Donnerstagabend umdisponieren. Die S44 zwischen Bern und Burgdorf, die S31 zwischen Bern und Biel sowie der IR5 zwischen Bern und Lyss fallen aus. Dies vermeldete die SBB via Twitter. Fernverkehrszüge zwischen Bern und Olten werden über Burgdorf und Langenthal umgeleitet, wodurch es zu Verspätungen kommt.

Wie lange die Störung andauert, sei ungewiss, sagt eine Sprecherin der SBB auf Anfrage. Fachleute sind vor Ort und es werden Kontrollfahrten gemacht, um sicherzugehen, dass die Strecken wieder sicher befahrbar sind. Den betroffenen Pendlern stehen Alternativrouten zur Verfügung. Aufgrund des Feierabendverkehrs kann es aber zu vollen Zügen kommen.