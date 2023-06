Interlaken-Ost – Zug war kurzzeitig blockiert Durch eine technische Störung an einem Zug war der Bahnhof Interlaken-Ost kurzzeitig blockiert. Dies führte zu einer Zugsverspätung von 30 Minuten. Mittlerweile herrscht wieder Normalbetrieb. Hans Peter Roth

Ein Zug fährt beim Bahnhof Interlaken-Ost über die Aarebrücke. Am Freitag um die Mittagszeit war die Einfahrt in den Bahnhof wegen einer defekten Zugskomposition kurzzeitig blockiert. Foto: Bruno Petroni

Eine technische Störung an einem Zug im Bahnhof Interlaken-Ost hat den Bahnbetrieb auf der Zugstrecke zwischen den beiden Bahnhöfen in Interlaken um rund 30 Minuten verzögert. «Mittlerweile ist die Störung wieder behoben», betont BLS-Sprecher Stefan Locher auf Anfrage. Im Bahnhof Ost sei auf Gleis 7 eine Zugskomposition gestanden, die ins Depot hätte fahren sollen. «Doch wegen einer technischen Störung stand der Zug still.» Weil auch die anderen Gleise im Bahnhof besetzt gewesen seien, habe der Intercity mit planmässiger Ankunft um 12.58 Uhr nicht in Interlaken-Ost einfahren können.