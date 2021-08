Fahrzeug landet auf Bahngleis – Zug prallt in Romont auf Auto Am Mittwochabend rollte ein fahrerloses Auto einen Hang hinunter, landete auf den Bahnschienen und wurde vom Zug erfasst. Verletzt wurde niemand.

Ein Auto rollte in Romont eigenständig auf die Zuggleise. Foto: PD

Am Mittwochabend um 22.15 Uhr, parkierte eine Frau ihr Auto neben ihrem Haus in Romont (FR) auf einem leicht abschüssigen Platz, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilt. Die 51-Jährige stellte den Motor ab und verliess das Auto. Dieses setzte sich daraufhin autonom in Bewegung und landete etwa 25 Meter weiter unten auf dem Bahngleis, heisst es weiter.

Ein Zug fuhr von Romont in Richtung Freiburg, konnte nicht halten und prallte auf das Auto. Der SBB-Bahnverkehr wurde laut der Kantonspolizei für eineinhalb Stunden unterbrochen. In dieser Zeit wurden die Bahnschienen von SBB-Mitarbeitenden kontrolliert. Anschliessend konnte der Zug seine Fahrt fortsetzen. Es wurden keine Passagiere verletzt.

Eine Untersuchung zur Klärung der genauen Umstände des Unfalls ist im Gange. Das verunfallte Auto wurde vom Pikettdienst abgeschleppt.

PD/sog

Fehler gefunden?Jetzt melden.