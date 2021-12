Sport-News heute - Peier bestätigt seine starke Form | Zug, Lugano und Lakers in Quarantäne

Ski alpin: Gut-Behrami kann nicht in Lienz starten

Lara Gut-Behrami muss nach ihrer Covid-Erkrankung mindestens ein weiteres Rennen aussetzen. Nachdem sie vor eineinhalb Wochen vor den Speedrennen in Val-d'Isère positiv getestet worden war und sich zehn Tage in Quarantäne begeben hatte, wurde die Tessinerin erneut positiv getestet und eine Einreise nach Österreich so nicht möglich. In Lienz findet am Dienstag ein Riesenslalom und am Mittwoch ein Slalom statt. Das Rennen von Lienz ist somit bereits das fünfte Rennen, das die 30-Jährige wegen ihrer Coronainfektion verpassen wird. (tzi)