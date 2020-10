Kollision in Biel – Zug erfasst Auto: Eine Leichtverletzte In der Nacht auf Samstag stiessen in Biel ein Auto und ein Zug zusammen. Die 30-jährige Autolenkerin verletzte sich dabei und musste ins Spital gebracht werden.

In Biel ist in der Nacht auf Samstag ein Auto von einem Zug erfasst worden. Dabei wurde die 30-jährige Autofahrerin leicht verletzt und musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Wie die Kantonspolizei Bern am Samstagmorgen mitteilte, war die Frau kurz nach 0.30 Uhr auf der Murtenstrasse in Richtung Nidau unterwegs. Als sie in die Salzhausstrasse einbiegen wollte, näherte sich von Biel ein Zug der Aare Seeland mobil. Dabei kam es zum Zusammenstoss.

Die Bahnstrecke musste für zwei Stunden, die Strasse für mehrere Stunden unterbrochen werden. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs auf.

SDA