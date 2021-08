«Zukunft Bahnhof Bern» – Zufahrtstunnel im neuen RBS-Bahnhof durchbrochen Meilenstein beim Bau des neuen, unterirdischen RBS-Bahnhofs in Bern: Am Montag wurde der Zufahrtstunnel zwischen Hirschenpark und Eilgutareal durchbrochen. UPDATE FOLGT

Der Durchschlag des Tunnels zwischen der Baugrube Hirschenpark und dem Schacht im Eilgut. Foto: Keystone/Marcel Bieri

Der Bau des neuen, unterirdischen Bahnhofs des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) in Bern ist einen guten Schritt weiter. Am Montag konnte der Zufahrtstunnel zwischen Hirschenpark und Eilgutareal durchbrochen werden.

«Mit dem Tunneldurchschlag haben wir ein wichtiges Puzzleteil in diesem hochkomplexen Gesamtprojekt eingefügt», sagte RBS-Oberbauleiter Mario Sterchi laut Mitteilung. Es benötige aber noch zahlreiche weitere kleine und grosse Teile bis das gesamte Puzzle «Zukunft Bahnhof Bern» fertig sei.

Von dem rund 400 Meter langen Tunnel zwischen Hirschenpark und Eilgutareal ist erst der obere Teil, die sogenannte Kalotte, ausgebrochen. In den nächsten rund vier Monaten wird der untere Teil herausgearbeitet

In einem weiteren Schritt werden vier einzelne Tunnel gegraben, die in die neue Bahnhofshalle münden. Ausserdem werden die Vorarbeiten für die spätere Zusammenführung des bestehenden RBS-Schanzentunnels mit dem neuen Doppelspurtunnel umgesetzt, wie das Bahnunternehmen am Montag mitteilte.

Von der anderen Seite her wird gleichzeitig am eigentlichen Bahnhofneubau gearbeitet. Der Hauptdurchschlag zwischen dem Eilgutareal und den Bahnhofskavernen wird voraussichtlich im Jahr 2023 stattfinden.

Grossprojekt unter Tag

Im Rahmen eines Grossprojekts wird der Bahnhof Bern in den kommenden Jahren ausgebaut. Dies geschieht in drei Teilprojekten. Eines davon ist der Bau eines neuen viergleisigen RBS-Bahnhof unterhalb des heutigen SBB-Bahnhofs.

Der Neubau besteht aus zwei grossen unterirdischen Hallen mit je zwei Gleisen und einem 12 Meter breiten Mittelperron. Die Züge fahren durch einen neuen, zweigleisigen Tunnel zum RBS-Bahnhof. Dieser neue Tunnel zweigt aus dem bestehenden RBS-Schanzentunnel ab und verläuft weitgehend unter dem Strassen- und Bahnareal.

Für den Bau des neuen Bahnhofs wird von drei Orten aus gearbeitet. Der Installationsplatz Hirschenpark befindet sich zwischen Bierhübeli und Tiefenaustrasse. Von hier aus wird der Zugangstunnel gegraben.

Der Installationsplatz Eilgut liegt bei den Abstellgleisen östlich des Bahnhofs Bern neben der Reitschule. Hier wird sich der neue Zufahrtstunnel in vier einzelne Tunnelröhren aufteilen. Diese führen in die neuen Bahhofshalle.

Der Installationsplatz Laupenstrasse befindet sich am westlichen Ende des Bahnhofs bei der Welle im Gleisfeld der SBB. Von hier aus wird der neue unterirdische RBS-Bahnhof gebaut.

sda/tag

