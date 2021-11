Film über Harald Nägeli – Zuerst wurde er bestraft, später bekam er einen Kunstpreis In «Harald Naegeli: Der Sprayer von Zürich» erzählt der Künstler aus seinem Leben – und findet witzig, welche Reaktionen sein Schaffen auslöst. Gregor Schenker

Des Künstlers Strichfiguren: Regisseurin Nathalie David zeigt Harald Naegeli als reflektierten, unterhaltsamen Interviewpartner. Foto: PD

«Es hat meinen Ruhm begründet», sagt Harald Naegeli heute über seine Zeit im Gefängnis. 1984 sass er eine Strafe in der Anstalt Wauwilermoos ab; das Bezirksgericht Zürich hatte ihn wegen Sachbeschädigungen verurteilt. Der Künstler wurde zum bekanntesten Sprayer im deutschsprachigen Raum, gegen seine Haft demonstrierte unter anderem Joseph Beuys. Naegeli: «Wär ich nur Zeichner gewesen hier im Atelier, kein Hahn würde nach mir krähen.» Regisseurin Nathalie David zeigt Naegeli als reflektierten, unterhaltsamen Interviewpartner. Aber auch als streitbaren Künstler – so schrieb er vor ein paar Jahren einen empörten Brief an die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, als die eine Schenkung von ihm ablehnte.