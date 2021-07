Leserkommentare zur EM – «Zuerst überlegen, dann reden» Die TV-Moderatoren des SRF stehen auch bei unser Leserschaft in der Kritik.

Rainer Maria Salzgeber habe sich im Ton vergriffen, schreibt ein Leser. Foto: Sibylle Meier

Nicht nur das Fussballspiel sorgte für Emotionen, sondern auch die SRF-Berichterstattung. Die TV-Kritik, die im Anschluss des Sieges der Schweiz gegen Frankreich auf dem Onlineportal dieser Zeitung erschien, führte zu zahlreichen Kommentaren.

Einfach den Sender wechseln

Die aufgeblasenen Selbstdarsteller beim Schweizer Fernsehen werden immer unerträglicher und in den Sportsendungen haben sie eine prozentuale Dimension erreicht, die nur noch mit Ausweichen auf ARD, ZDF und ORF zu umgehen ist. Die sogenannten Stars würden gut daran tun, sich etwas zu hinterfragen und vor dem Reden zu überlegen, wie das wohl ankommt. Onlinekommentar von Jürg Rindlisbacher

Der falsche Ton

Ich bin gerade in Spanien und habe das Spiel am spanischen Fernsehen verfolgt. Was für ein Unterschied im Ton der Moderatoren! So viel positive Würdigung und Kenntnis der Laufbahn der einzelnen Spieler habe ich noch nie erlebt. Ungenaue Pässe, ungenutzte Chancen wurden nicht lang und breit als Charakterfehler der einzelnen Spieler zelebriert, sondern als das abgetan, was sie in der Regel sind: Zufall, Pech, Unachtsamkeit. Alles nicht so schlimm. Die Schweizer Mannschaft wurde in Worten beschrieben, die ich am Schweizer Fernsehen kaum je gehört habe – es war eine reine Freude. Onlinekommentar von Nadia Fernandez

Eine Entschuldigung wäre nun angebracht

Vladimir Petković ist der erfolgreichste Trainer, den die Nationalmannschaft je hatte und noch hat. Und er ist der Meistkritisierte. Dies dank den Herren vom Fernsehen und aus der Sportredaktion dieser Zeitung. Eine Entschuldigung in der Tagesschau und auf der Frontseite dieser Zeitung wäre nun angebracht. Onlinekommentar von Danilo Silvestri

Kommentare der Experten sind nichtssagend

Es kommt selten vor, dass ich ein Fussbalslpiel schaue. Meistens ärgere ich mich über die endlose Sportberichterstattung in der Tagesschau am Sonntagabend. Aber dieses Spiel hat selbst mich, als Fussballspielzuschauermuffel aus den Socken gehauen. Die Kommentare und Diskussion der sogenannten Experten, haben mich nicht interessiert, ich habe den Fernsehapparat ausgeschaltet. Nicht nur weil sie nichtssagend sind, sondern weil man sich die Zeit sparen. Onlinekommentar von Gerhard Färber

Einmal ohne nörgeln

So ein wunderbares Spiel gestern! Welch ein einmaliges Fussballerlebnis das war! Können wir das Nörgeln nicht ein einziges Mal sein lassen? Ganz im Allgemeinen. Onlinekommentar von Raymond Zahno

