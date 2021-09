Veganes Lokal in der Länggasse – Zuerst fanden sie die Liebe,

jetzt eröffnen sie eine Café-Bar An der Berner Länggassstrasse eröffnet eine vegane Café-Bar. Dahinter stecken ein Gastronom und seine Partnerin. Claudia Salzmann

Sibylle und Kevin Bart eröffnen an der Länggassstrasse das «Greens». Foto: Raphael Moser

Freitag, der 13. An solchen Tagen wittern abergläubige Menschen Unglück. Für Sibylle und Kevin Bart ist es der Tag, an dem sie ihr Liebesglück fanden. Die beiden lernten sich am 13. Januar 2012 kennen. Keine anderthalb Jahre später heirateten sie - ebenfalls an einem Freitag, den 13.

Jetzt geht ihre Beziehung noch einen Schritt weiter, denn sie eröffnen zusammen ein Geschäft. «Als Kevin wegen des Restaurant-Lockdown daheim war und ich im Homeoffice, hat das super geklappt», sagt Sibylle Bart. Streit gebe es eher, wenn sie sich zu wenig sehen würden. Und er sei der einzige Mensch, mit dem sie kochen könne, ohne dass es in der Küche eskaliere.