Region Thun – Zuerst der Lockdown, dann der Personal-Hammer Zuerst litt die Gastrobranche unter den Lockdowns, nun unter Personalmangel – zum Beispiel das Stockhorn in Niederstocken. Marc Imboden

Uschi und Armin Kästli vor dem Restaurant Stockhorn in Niederstocken, das sie seit sieben Jahren gepachtet haben. Foto: Marc Imboden

Der letzte Lockdown ist Geschichte: In den Restaurants und Gasthöfen dürfen die Gäste nicht nur auf der Terrasse, sondern auch in den Innenräumen wieder bedient werden. Der Gastronomie geht es wieder gut. Sollte man meinen. Doch Armin (58) und Uschi Kästli (54) werden das Stockhorn in Niederstocken ab 17. Juli für zwei Wochen schliessen. «Meine Frau schiebt Doppelschichten im Service, und ich bin ganz allein für die Küche zuständig in einem Betrieb mit 200 Sitzplätzen. Wir können einfach nicht mehr so weitermachen», sagt Armin Kästli. «Wir sind am Anschlag.»