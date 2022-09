Unterwegs am Mundige Fescht – Zuerst das Fest, dann die Fusion Ob ihre Gemeinde mit der Stadt Bern fusionieren soll, beschäftigt viele Ostermundiger noch nicht gross. Was entscheiden könnte: Finanzen und Bauchgefühle. Christoph Hämmann

Vor dem Mittag war der Andrang an den Ständen der politischen Parteien – aber auch auf dem restlichen Festareal – angesichts des Regenwetters noch bescheiden. Foto: Marcel Bieri

Ob Ostermundigen eigenständig bleibt oder nach der Fusion mit Bern zum Stadtteil wird – es ist alles schon da in der heutigen Agglomerationsgemeinde, und alle haben sie am Samstag am «Mundige Fescht» einen Stand aufgestellt: Schachklub Bantiger, Pfadi Steinbruch, Frauenverein, Fussballclub, Kunstforum, Jugendmusik. In einer eigenen Zone auf dem Festareal sind auch die politischen Parteien präsent.