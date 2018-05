Zurück zum Folk

Bryde ist ein Mädchen mit einer elektrischen Gitarre, das mutige und zerbrechliche Lieder singt. Diese Beschreibung stammt von der Website der englischen Musikerin. Doch so harmlos ist Bryde nicht. Im Video zu «Help Yourself» (2016) sitzt sie gefesselt auf einem Stuhl in einem Herbstwald, taucht später tief in eine Badewanne mit blau gefärbtem Wasser. In «To Be Brave» (2018) steht die Sängerin in der Pampa, vor verlassenen Häusern, Leuchttürmen und weit entfernten Stadtlichtern. Diese schlichten und doch aufwühlenden Clips passen zu der reduzierten Musik. Nichts lenkt ab, nichts ist zu viel. Hier geht es um Gefühle – und um Gitarren.



Bryde heisst eigentlich Sarah Howells. Sie ist Teil des Pop-Duos Paper Aeroplanes, welches 2015 sein letztes Album «Joy» veröffentlicht hat. Ausserdem produzierte Howells 2008 mit dem britischen Trance-Meister Lange die Single «Out of the Sky». Die Zusammenarbeit entstand zufällig, der Track wurde jedoch ein Hit. Howells sang im folgenden Jahr für weitere Trance-Acts wie First State und John O’Callaghan.



Jetzt stapft Howells als Bryde allein durch die Natur, macht Folk und hat kürzlich mit «Like an Island» ein kraftvolles Soloalbum veröffentlicht.



Sa, 19 Uhr

Gotthard Bar

Langstr. 63, www.gotthard-bar.ch

Eintritt frei



(Züritipp)