Diese Tat hat die ganze Schweiz schockiert: Eine 35-jährige Frau und Mutter dringt in eine fremde Wohnung ein und sticht 15 Mal auf einen ihr unbekannten 14-Jährigen ein, der sich in seinem Zimmer befand.

Zuvor war sie gemeinsam mit ihrem Bruder in die Wohnung ihres Schwiegervaters eingebrochen, die sich auf demselben Stockwerk wie jene des Jungen befand. Dort hatte sie den ungeliebten Vater ihres Ehemanns erschrecken oder töten wollen. Doch weil er nicht aufkreuzte, änderte sie den Plan und ging in die Nachbarwohnung, während ihr Bruder, der eigens aus Mazedonien gekommen war, «Schmiere» stand. Die Attacke wollte die 35-Jährige danach dem Schwiegervater in die Schuhe schieben: Zwei Mal schrieb sie einen anonymen Brief an die Polizei.