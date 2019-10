Zürcher Manor-Haus: Das wird aus dem Shopping-Tempel

Mehr Arbeiten, dafür weniger Shoppen: Im Manor-Gebäude an der Zürcher Bahnhofstrasse stehen grosse Veränderungen an. Der Besitzer, Lebensversicherer Swiss Life, will im Frühling 2020 mit den Umbauarbeiten beginnen. Sie sollen zwei bis drei Jahre andauern und 100 Millionen Franken kosten.