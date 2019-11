Wo Alte und Kinder Gute Nacht sagen

Wollishofen ist das Quartier der alten Menschen und jungen Familien. Die Dichte an Altersheimen ist gross, und während der Anteil gemeinnütziger Wohnungen bis 2050 in der Stadt ein Drittel betragen soll, hat Wollishofen dieses Ziel längst erreicht. Dafür sorgen die vielen Genossenschaften, allen voran die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich mit vielen neuen Siedlungen, aber auch kleinere wie die Werkbundsiedlung Neubühl. Die Siedlung aus dem Jahr 1932 gilt als Prototyp des neuen Bauens und zieht Architekten aus der ganzen Welt an.