Hyundai zieht an die Bahnhofstrasse

Lange war unklar, wer den ehemaligen Laden des Spielwarenhändlers Franz Carl Weber in der Bahnhofstrasse übernehmen wird, als dieser 2016 an den Bahnhofplatz zog. Nachdem zwischenzeitlich verschiedene Pop-up-Stores eingemietet waren, soll nun die Automarke Hyundai in den derzeit leerstehenden Laden ziehen.