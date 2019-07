Dieses Feuerwerk zünden Zürcher am liebsten

Feuerwerk befindet sich derzeit in einem Popularitätstief. Die Migros stellt in gewissen Kantonen den Verkauf ein, Gemeinden diskutieren über ein Verbot, Händler beklagen Umsatzeinbussen. Grund dafür sind Trockenheit und Klimadiskussionen. Auch Claudia und Rolf Bucher spüren diese veränderte Stimmung. Sie betreiben seit 40 Jahren an der Birmensdorferstrasse ihr Feuerwerks- und Festartikelgeschäft. Das vergangene, sehr trockene Jahr war für sie eines der umsatzschwächsten in ihrer Geschichte. «Wir schrieben gerade mal eine blanke Null», sagt Claudia Bucher. Schuld daran war für sie das Feuerwerksverbot in gewissen Kantonen.