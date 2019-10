Zürcher SVP nimmt Köppel aus dem Rennen

Der Entscheid für einen Köppel-Verzicht hat sich schon am Montag abgezeichnet. Christoph Blocher hatte in einem TA-Interview ein erstes Machtwort gesprochen: «Hat man eine Chance mit dem besten Kandidaten Köppel, oder muss man sich mit dem kleineren Übel begnügen, Noser oder den Grünen? Und welches ist das?» Damit hat sich Blocher eher für einen Verzicht ausgesprochen. So deuteten das jedenfalls mehrere befragte SVP-ler.

Suche nach neuem Präsidenten

Die Köpfe rauchten bei den SVP-Chefs am Donnerstagabend auch wegen der Wahlniederlage vom letzten Sonntag: minus 4 Prozent, minus 2 Nationalratssitze und Köppel nur abgeschlagener Dritter bei den Ständeratswahlen. Es ging an der Vorstandssitzung auch um die Nachfolge von Interimspräsident Patrick «Pudi» Walder für die nächsten vier Jahre bis zu den Wahlen 2023. Die Parteileitung setzte unter dem Vorsitz von Nationalrat und alt Präsident Alfred Heer eine Findungskommission ein.

Dass der SVP-Vorstand einen ganzen Abend lang über Roger Köppel diskutierte, ist übrigens nicht selbstverständlich. Im Januar hatte Köppel in einem Sololauf seine Ständeratskandidatur angekündigt, ohne den damaligen Präsidenten Konrad Langhart zu informieren. Beim Abbruch seiner Kandidatur dürfen nun alle ihren Senf dazugeben. Der definitive Entscheid nämlich fällt erst am nächsten Dienstag an einer öffentlichen Delegiertenversammlung in Zumikon. Interessant wird dann auch die Frage, ob die SVP Ruedi Noser offiziell unterstützt oder Stimmfreigabe beschliessen wird.