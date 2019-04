Winterthurer Finanzvorsteherin tritt überraschend zurück

Ihr Studium an der Hochschule St. Gallen (HSG) sei zudem ein wichtiger Faktor gewesen, der zu ihrem Entschluss geführt habe, sagte Beutler an der Medienkonferenz. Das Studium habe ihr vor Augen geführt, dass es noch viele Möglichkeiten ausserhalb der Winterthurer Stadtregierung gebe. Sie wollte etwas «frische Luft von einem zunehmend konfrontativen Politklima». Sie freue sich aber, dass sie in ihrer Amtszeit vieles erreichen konnte.

Sie schaue auf eine reichhaltige Zeit in der Politik zurück, sagte Beutler. Den Ort für ihre Rücktrittserklärung habe sie bewusst ausgesucht, es sollte ein symbolträchtiger Ort sein, und das sei der Winterthurer Stadtratssaal. Schliesslich habe sie hier am meisten gewirkt.

Die Zeit als Stadträtin habe sie geprägt. Wenn sie an die ersten Tage zurückdenke, frage sie sich manchmal, wie sie das durchgestanden habe, sagte Beutler. Es seien lange Tage und kurze Nächte gewesen. Ihre Vorgängerin sagte, die Finanzen seien im Lot, sie musste dann aber feststellen, dass es ein grosses Problem gab: Das Defizit wuchs auf jährlich 67 Millionen Franken an. «Ich hüte mich, davor zu sagen, dass die Stadt finanziell über den Berg ist, aber wir konnten sanieren, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht», sagte Beutler. Vor wenigen Tagen präsentierte Winterthur seine Rechnung: 2018 schloss die Stadt mit einem Plus von 37 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Plus von 15,9 Millionen.

Schuldenbremse nicht verhindert

Einer der emotionalsten Momente für Beutler sei die Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform III gewesen, als die Stimmbevölkerung mit circa 70 Prozent die USR III abgelehnt hat. «Das hat mich sehr berührt.» Denn Beutler hat zusammen mit ihrem Pendant aus der Stadt Zürich, Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne), die Vorlage bekämpft.

Beutler versuchte während der Medienkonferenz, ihre Stimme zu beherrschen. Sie sprach viel, wollte nicht, dass ihre Stimme bricht. Sie wirkte beinahe atemlos, als sie von ihren Errungenschaften berichtete. Dann, nach rund 20 Minuten, brachen erstmals die Emotionen heraus. Sie bedankte sich bei ihrer Familie: «Mein Mami hat mich immer sehr unterstützt», sagte sie und war sichtlich gerührt. Der Dank an ihren Mann und Sohn gingen unter. «Es ist ein Privileg, Stadträtin zu sein.»