Unflätiger Winterthurer Polizist wird suspendiert

Die Kantonspolizei Zürich hat Kenntnis vom Vorfall, wie sie auf Anfrage von «20 Minuten» sagt. Ein Passant habe am 8. September einen Vorfall zwischen zwei Autolenkern gemeldet. Daraufhin sei eine Patrouille nach Zürich-Seebach ausgerückt. «Dort trafen die Polizisten auf einen Mann», sagt Sprecher Stefan Oberlin. Dieser habe angegeben, dass ihn ein anderer Mann tätlich angegangen habe. Bisher habe er im Kanton Zürich aber noch keine Anzeige wegen des Vorfalls gemacht. Dennoch laufen Ermittlungen: «Aufgrund des Videos ermittelt die Kantonspolizei gegen den Mann mit dem roten Auto.»

Stadtpolizei Winterthur distanziert sich

Nun hat die Stadtpolizei Winterthur reagiert. Der aggressive Mann ist ein Mitarbeiter, und als solcher ist er nun per «sofort suspendiert» worden, teilt sie mit. Das Kommando der Stadtpolizei Winterthur beurteile das Verhalten des Polizisten «als inakzeptabel sowie nicht tragbar». Es distanziere sich klar von derartigen Handlungen.

Die Stapo habe gestern Montagabend über die Sozialen Medien Kenntnis vom Vorfall erlangt. Besagter Polizist war zum Zeitpunkt des Ausrasters – also am 9. September – nicht im Dienst. Offenbar war er vom Familienvater zuvor provoziert worden. Das Video dokumentiert einen äusserst unschönen Wortwechsel.

In den sozialen Medien hat das Video für unzählige Kommentare gesorgt. Es hagelt Kritik für den Polizisten: «Ein absolutes No-go», ist einer der wenigen nicht beleidigenden Kommentare. Ein anderer Nutzer schreibt, dass es niemand geglaubt hätte, wenn der Vorfall nicht auf Video festgehalten worden wäre. Der Familienvater will sich nicht zum Vorfall äussern. Nur so viel: «Das Verhalten des Mannes hat mich schockiert.»

Verband kritisiert Polizisten

«Ich wollte gar nicht, dass das Video veröffentlicht wird. Alle Leute können mein Gesicht und dasjenige meiner Tochter sehen», sagt der Familienvater. Er werde nun auch Anzeige gegen die Person machen, die das Video veröffentlicht hat. Gemäss eigener Aussage habe er bereits den Polizisten verzeigt.