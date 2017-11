Unfall mit Kind am Bahnhof Oberwinterthur

Am Bahnhof Oberwinterthur kam es am Samstag gegen 17.30 Uhr zu einem Grosseinsatz der Rettungskräfte. Wie ein Leserreporter berichtet, standen die Rega, die Sanität, die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz. Gemäss Angaben des Anwohners sei eine S-Bahn nach der Ankunft im Bahnhof nicht weitergefahren.

Ein Kind sei betroffen und in ein Spital gebracht worden, hiess es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Weitere Angaben konnte der Sprecher nicht machen, er will am Sonntag weiter informieren.

Aufgrund des Vorfalls war der Bahnbetrieb am Bahnhof Oberwinterthur eingeschränkt. Die Störung wurde im Verlauf des Abends behoben.

(woz)