SVP zieht Köppel ab und unterstützt das «kleinere Übel»

Die SVP-Delegiertenversammlung in Zumikon, in der es eigentlich um die Ständeratswahlen ging, begann am Dienstagabend schon mal unkonventionell. Kantonsrat Hans-Peter Amrein verlangte, direkt nach dem Absingen der Nationalhymne, dass die SVP Zürich dem schweizerischen SVP-Präsidenten Albert Rösti «den Dank und das Vertrauen» ausspreche. Grund war die Kritik von alt Nationalrat Toni Bortoluzzi im Schweizer Fernsehen an Rösti. Er stellte ihn in seinem Amt in Frage. Bortoluzzi hatte kritisiert, die SVP sei «behäbig» geworden. Resultat der Abstimmung: Rösti wurde einstimmig und ohne Stimmenthaltungen gestützt. Also eine krachende Niederlage für Bortoluzzi, immerhin Vizepräsident der Zürcher SVP.