Lotsen melden sich krank – Verspätungen am Flughafen

«Viele Lotsen sind aufgrund des Gerichtsentscheids aufgewühlt.»Vladi Barrosa, Skyguide

Normalerweise arbeiten 50 bis 70 Lotsen, um den 24-Stunden-Betrieb aufrechtzuerhalten. Zudem halten sich jeweils fünf bis zehn Personen bereit, um bei Bedarf einzuspringen. Aber für den heutigen Tag reicht dies gemäss Barrosa nicht.

Auch weniger Überflüge über die Schweiz

Wegen des Personalmangels hat Skyguide die Kapazität verringert: in der Luft um 25 Prozent , im An- und Abflugverfahren in Kloten um 10 Prozent . Das bedeutet weniger Überflüge über die Schweiz und Verspätungen am Flughafen Zürich.

Derzeit beträgt die durchschnittliche Verspätung für Starts und Landungen 15 bis 30 Minuten , sagt Flughafensprecherin Jasmin Bodmer. Die Verspätungen seien aber nicht nur die Folge der Skyguide-Massnahmen. Die Flugrouten sind zu Beginn der Ferienzeit in ganz Europa überlastet.

Chaos am Wochenende?

Laut Skyguide wird das derzeitige Regime den ganzen Tag beibehalten und auch am Wochenende. «Es geht darum, Druck aus dem System zu nehmen», sagt Barrosa. «Es geht um Sicherheit.» Das Regime kann sich aber noch ändern. Am Nachmittag findet die nächste Lageanalyse statt.

Auch in Genf wurde die Kapazität reduziert. Dort kommuniziert man aber keine Zahlen. Zürich kontrolliert gut zwei Drittel des Schweizer Luftraums, Genf das restliche Drittel.