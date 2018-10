Kinder zweiter Klasse

45 Jahre lang kannte Barbara Hutter* von ihrem Vater nur den Namen. Er stand im Gerichtsurteil, in dem die Vaterschaft formell festgestellt und der Vater verpflichtet wurde, für Barbara bis zur Volljährigkeit Unterhalt zu zahlen. Gesucht hat sie ihren Vater in all den Jahren nie. «Ich ging immer davon aus, dass er sich gemeldet hätte, wenn er Kontakt zu mir gewollt hätte», sagt die heute 60-Jährige.

Doch vor 15 Jahren meldete sich völlig überraschend ein Halbbruder bei ihr. Dank dem Internet hatte er Barbara gefunden. Ein Glücksfall für Barbara Hutter: Die Familie nahm sie offen auf, sie lernte ihren Vater kennen.

Im Zivilstandsregister fehlt der Eintrag

«Natürlich war es nicht so, wie wenn ich ihn von klein auf gekannt hätte», erzählt sie, «aber wir entwickelten über die Jahre eine enge Beziehung.» So eng, dass der Vater seine uneheliche Erstgeborene genau gleich wie seine ehelichen Söhne im Testament berücksichtigte. Für die Tochter war das so überraschend wie berührend: «Ich glaube, er hat all die Jahre ein schlechtes Gewissen gehabt. Meine Halbgeschwister haben von mir gewusst; ich war offenbar immer ein Thema gewesen.»

Der Hammer kam ein paar Wochen später in Form eines Schreibens vom Bezirksgericht. Hutter sei im Zivilstandsregister nicht als Tochter des Verstorbenen eingetragen, stand darin. Auf den Pflichtteil im Erbe habe sie daher keinen Anspruch; bleibe aus der Erbmasse am Ende für sie etwas übrig, gelte sie als eingesetzte Erbin und sei steuerpflichtig.

Barbara Hutter empfand das Urteil als brutal und eiskalt, auch für ihre Mutter: «Für sie war das Verfahren nach meiner Geburt traumatisch. Und nun kam alles wieder hoch.»

Hutter fiel aus allen Wolken: «Ich fand das sehr, sehr ungerecht und völlig absurd. Die Vaterschaft war ja gerichtlich anerkannt, und aus dem Testament ging der Wille meines Vaters klar hervor: Er anerkannte mich als sein Kind.» Nie im Leben wäre sie auf die Idee gekommen, dass das rechtlich ungültig sein könnte. Sie erhob Einsprache beim Obergericht – was darauf hinauslief, dass sie gegen ihre Halbgeschwister klagen musste. Eine unangenehme Erfahrung, wie sie sagt: «Ich stand auf der einen Seite als Klägerin, meine Verwandten auf der anderen Seite. Und ich wusste nicht, wie sie reagieren würden.»

Das Obergericht liess sie abblitzen, obwohl die Familie ihre Ansprüche stützte. Barbara Hutters Vertrauen in den Staat war erschüttert: «Man war in den Fünfziger- und Sechzigerjahren als uneheliches Kind ein Kind zweiter Klasse. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sich die Diskriminierung bis heute durchzieht.» Sie empfand das Urteil als brutal und eiskalt, auch für ihre Mutter: «Für sie war das Verfahren nach meiner Geburt traumatisch. Und nun kam alles wieder hoch.»

So wie Barbara Hutter geht es in der Schweiz Tausenden Erwachsenen, die vor 1978 unehelich zur Welt kamen. Grund ist ein Passus im Familienrecht, der 1912 bis 1977 gültig war. Wenn ein Mann damals ein uneheliches Kind zeugte, konnte dessen Mutter nach der Niederkunft zwar auf Anerkennung der Vaterschaft klagen – in aller Regel aber wurde der Vater damit lediglich zum «Zahlvater». Er war wohl zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet, bis das Kind volljährig war. Aber er wurde im Zivilstandsregister nicht als Vater eingetragen, rechtlich bestand keine Verwandtschaft.

Staat liess uneheliche Kinder vaterlos bleiben

«Faktisch konnten sich die Väter nach einem Seitensprung so freikaufen», sagt Florian Niedermann, Pressesprecher des Zürcher Gemeindeamts. War der Vater Schweizer und die Mutter Ausländerin, hatten die Kinder überdies, anders als ehelich geborene, kein Anrecht auf den Schweizer Pass. So auch Barbara Hutter: Sie musste sich einbürgern lassen, obwohl ihr Vater Schweizer war und sie immer in Zürich gewohnt hatte.

Seit dem 1. Januar 1978 gilt ein neues Familienrecht: Väter werden unabhängig vom Zivilstand im amtlichen Register eingetragen. Doch für die Kinder, die damals bereits auf der Welt waren, galt das nicht, sie blieben offiziell vaterlos. Eine Ausnahme gab es nur für Kinder, die unter zehn Jahre alt waren, als das neue Recht in Kraft trat. Ihnen gewährte der Bund eine Frist von zwei Jahren, um auf eine Anerkennung ihrer Kinderrechte zu klagen.

Sogar das ging in Bern vielen zu weit, wie das Protokoll der entscheidenden Ständeratssitzung vom 10. März 1976 zeigt. «Wir meinen, es müsse hier das Interesse des ausserehelichen Kindes zurücktreten», sagte der damalige CVP-Ständerat Leo Arnold. Es gehe um die Rechtssicherheit. Bundesrat Kurt Furgler (CVP) hielt dem entgegen, «die Abstammung besteht ein Leben lang», und fragte, ob es wirklich ein Recht für Väter geben dürfe, «rechtlich nicht Vater zu sein». Lobend erwähnte er Deutschland, das 1969 alle Zahlvaterschaften in vollwertige Vaterschaften umgewandelt hatte. Schliesslich sprach sich der Ständerat hauchdünn mit 15:14 Stimmen für die Übergangsbestimmung aus.

«Sehr oft ist zeitlebens weder dem Vater noch dem Kind bewusst, dass sie rechtlich nicht als verwandt gelten.»Markus Stoll, Leiter der Abteilung Zivilstandswesen im Zürcher Gemeindeamt

Seither sind die Zahlväter in der Öffentlichkeit in Vergessenheit geraten. Für ihre Nachkommen aber hat die damalige Regelung bis heute Folgen. Viele kennen ihren Vater, manche schon von klein auf, andere lernten ihn wie Barbara Hutter als Erwachsene kennen – und nun sehen sie sich im Moment des Todes um den Vater und das Erbe betrogen.

Markus Stoll, Leiter der Abteilung Zivilstandswesen im Zürcher Gemeindeamt, sagt: «Sehr oft ist zeitlebens weder dem Vater noch dem Kind bewusst, dass sie rechtlich nicht als verwandt gelten.» Denn die Vaterschaftsurteile, welche die Gerichte seinerzeit ausstellten, können täuschen: «Vielfach ist daraus nicht ersichtlich, ob es sich bloss um eine Zahlvaterschaft handelt oder um eine sogenannte Zusprechung mit Standesfolge.»

Die Konsequenzen können weit reichen, nicht nur was die Erbberechtigung angeht. Wer rechtlich mit dem Verstorbenen nicht verwandt ist, der hat zum Beispiel auch keinen Anspruch darauf, bei der Bestattung mitzureden oder den Nachlass zu sichten. Hat ein Verstorbener nur ein uneheliches Kind, kann es passieren, dass der Staat die Beerdigung organisiert, den Nachlass sichtet und das Erbe einzieht, ohne dass der einzige Angehörige mitreden darf.

Betroffene Kinder haben kein Klagerecht

Ändern können das nur die Väter selbst: Sie können ihre unehelichen Kinder jederzeit auf dem Zivilstandsamt anerkennen lassen. Die Kinder hingegen haben kein Klagerecht. Selbst wenn sie im Testament berücksichtigt würden, helfe das häufig nicht weiter, sagt Markus Stoll: «Die formellen Anforderungen sind sehr hoch. Die Formulierung ‹meine Tochter› oder ‹mein Sohn› reicht nicht, es muss absolut zweifelsfrei klar sein, wer damit gemeint ist. Und auch dann können die übrigen Erben Einspruch erheben.» Er spricht aus Erfahrung. In den letzten Jahren häuften sich Klagen im Zusammenhang mit Zahlvätern und Erbschaften. Die allermeisten sind aussichtslos.

Barbara Hutter hatte Glück im Unglück. Ihr Vater hatte sein Testament so formuliert, dass dieses als posthume Vaterschaftsanerkennung verstanden werden konnte. Das Gemeindeamt liess den Eintrag im Register ändern, Hutter durfte ihr Erbe antreten. Und, wichtiger noch, sie hat nun auch rechtlich einen Vater.

*Name geändert (Tages-Anzeiger)