«Ich war ein Monster»

Mit Sturmmaske und gezückter Pistole bedroht Rudolf Szabo am 29. Dezember 1995 eine Angestellte, die gerade in die Garage der Elgger Post fahren will. Es ist gegen 19 Uhr und bereits dunkel. Kurz darauf kommt Szabos Komplize, der sich im Gebüsch versteckt hatte, dazu. Im Postbüro fesseln sie die Frau an eine Heizung. Doch die beiden Räuber kommen zu spät: Der Tresor mit dem Zeitschloss lässt sich auch von der Angestellten erst am nächsten Tag wieder öffnen. Sie flüchten mit 100 Franken und einer Postomat-Karte als Beute. Geklaut aus dem Portemonnaie der Angestellten.