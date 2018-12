«Ich habe Süsse verspürt, das war schön. Ich habe Menschen geholfen.»

Alles beginnt in Winterthur, wo Esra* und ihr ein Jahr älterer Bruder Vedad* zusammen mit zwei älteren Geschwistern aufwachsen. Und von wo die beiden – er 16, sie 15 Jahre alt – am 18. Dezember 2014 verschwinden, in die Türkei und dann nach Syrien, in das ein halbes Jahr zuvor ausgerufene Kalifat der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Rund ein Jahr verbringen sie im Kriegsgebiet. Am 29. Dezember 2015 werden sie, zurück am Flughafen Zürich, verhaftet und getrennt in Gewahrsam gebracht.