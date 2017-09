Drogenkurier am Flughafen Zürich verhaftet

Am Flughafen Zürich ist am Montagabend ein Drogenkurier verhaftet worden. Der Mann versuchte, in zwei Koffern rund 40 Kilogramm Khat durch den Zoll zu schmuggeln. Bei einer Routinekontrolle flog er jedoch auf.

Der 26-jährige Holländer reiste von Nairobi via Dubai nach Zürich, wie die Kantonspolizei Zürich heute mitteilte. Der Verhaftete sei mit der sofortigen Vernichtung der Drogen einverstanden. Er wird der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland übergeben. (nag/sda)