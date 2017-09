Die Rolling Stones erregen bereits im Anflug Aufsehen

Der Flieger der englischen Rockband «The Rolling Stones» ist in Zürich gelandet und mehrere Leser haben uns sogleich Bilder der markanten Boeing 767 geschickt. Die für Mick Jagger & Co. umgebaute Maschine ist leicht zu erkennen: Auf ihrer weissen Aussenverkleidung prangt knallrot das Markenzeichen der Band – die berühmte ausgestreckte Zunge. Die Maschine sei um 17.20 Uhr gelandet, bestätigt Maurus Stocker, der Dienstleiter Betriebskoordination am Flughafen Zürich.

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood treten am Mittwochabend im Zürcher Letzigrund-Stadion auf. Auf ihrer Europatour «Stones – No Filter» besucht die Band zum 13. Mal die Schweiz. Neben den Klassikern wie «Gimme Shelter», «Paint It Black», «Jumpin Jack Flash», «Tumbling Dice» und «Brown Sugar» werden die Musiker auch neue Songs präsentieren.

Die Boeing bleibt bis nach dem Konzert in Zürich. Dann fliegt die Band weiter nach Italien und Spanien. Die Europatour der Stones endet am 25. Oktober in Paris.

(mch)