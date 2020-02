Bund hat Swiss voreilig mit 200'000 Franken gebüsst

Wer ist schuld, wenn in Kloten Flugpassagiere mit ungültigen oder gefälschten Pässen stranden? Das Ausländer- und Integrationsgesetz weist die Verantwortung zum grössten Teil den Flugunternehmen zu. So heisst es im Artikel 92 zur Sorgfaltspflicht: «Die Luftverkehrsunternehmen müssen alle zumutbaren Vorkehren treffen, damit sie nur Personen befördern, die über die für die Einreise in den Schengen-Raum oder für die Durchreise durch die Transitzonen der Flughäfen erforderlichen Dokumente verfügen.»