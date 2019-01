Und jetzt: wieder Fokus auf die SVP. Nationalrat Roger Köppel lanciert das Zürcher Superwahljahr. Er will in den Ständerat, wie er heute vor den Medien bekannt gab. Der «Weltwoche»-Verleger und -Journalist prescht in der nachrichtenarmen Neujahrswoche vor und garantiert damit sich und der schwächelnden SVP früh im Wahljahr die maximale Aufmerksamkeit. Das ist taktisch klug für die Partei, im Ständeratsrennen wird Roger Köppel aber Aussenseiter sein.