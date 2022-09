Ed Sheeran im Letzigrund – «Zürich, zeig mir deine Energie!» Ed Sheeran, der rote Wuschelkopf mit den Ohrwürmern, hat gestern in Zürich 48’000 Fans mit seinen Songs begeistert. Heute tritt er erneut im ausverkauften Stadion auf. Guido Kalberer

Ed Sheeran mit passendem T-Shirt im Letzigrund. Foto: Zak Walters

Am Schluss des Konzerts griff Ed Sheeran noch einmal in die prall gefüllte Schatzkiste seiner Songs: Die Welthits «Shape of You» und «Bad Habits» spielte er so souverän und lässig, dass man nicht unterscheiden konnte, was Routine und was Spontaneität war.