«Apropos» – der tägliche Podcast – Zürich, das neue Silicon Valley? Immer mehr Techfirmen ziehen nach Zürich. Der Hochschulnachwuchs lockt sie an. Was macht das mit der Bankenstadt? Vivienne Kuster , Mirja Gabathuler als Host , Martin Sturzenegger als Gast

Zürich ist mit seinem IT-Nachwuchs interessant für Techkonzerne: Im Prime Tower sitzen bald Programmiererinnen und Entwickler von Zalando. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Eine digitale Umkleidekabine: Daran arbeiten gerade Entwicklerinnen und Programmierer von Zalando. Für dieses und einige andere IT-Projekte hat der Onlinehändler gerade sein Team ausgebaut und im Prime Tower an der Hardbrücke in Zürich-West untergebracht.

Zalando ist aber nicht der einzige Konzern, der seinen IT-Bereich am Standort Zürich ausbaut. Auch Google, Amazon oder Facebook lassen immer mehr IT-Projekte aus Zürich realisieren. Was macht den Standort Zürich für diese Firmen so interessant? Und wird Zürich nun zum neuen Silicon Valley?

In einer neuen Folge von «Apropos» erklärt Martin Sturzenegger, was diese Konzerne motiviert, in Zürich zu investieren – und warum das nicht nur mit Steuerpolitik zu tun hat, sondern auch mit der ETH und der Uni Zürich. Host ist Mirja Gabathuler.

Martin Sturzenegger ist seit 2013 als Reporter für das Ressort Zürich tätig. Er studierte Journalismus und Journalistik an der ZHAW in Winterthur und der Universität Hamburg. Nebenberuflich besuchte er einen MAS in Applied History an der Universität Zürich. Er ist Mitglied des Tamedia-Netzwerkes Recherche. @Marsjournal

