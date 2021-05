Tabellenletzter Sion siegt – Zürich verspielt 2:0-Führung und holt nur Remis in Lausanne Der FCZ geht dank einem Doppelschlag früh 2:0 in Führung, baut gegen Lausanne aber immer mehr ab und spielt schliesslich nur 2:2. Sion gewinnt wieder einmal. Laura Inderbitzin

Die Zürcher Ousmane Doumbia (links) und Becir Omeragic (rechts) versuchen den 2:2-Torschützen Evann Guessand zu kontrollieren. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Die Zürcher haben es in Lausanne verpasst sich von der Abstiegszone zu distanzieren. Bereits in der 14. Minute lag der FCZ zwar 2:0 in Führung, zum Sieg reichte es aber nicht.

Das Team von Massimo Rizzo startete gut in die Partie und münzte das in Tore um: Erst stolperte Lausanne-Verteidiger Jenz einen eigentlich ungefährlichen Ball ins eigene Tor (11.), dann profitierte Marchesano nach einem scharfen Freistoss von Kololli und einer Goalie-Abwehr nach vorne und traf im Nachschuss (14.).

In der Folge kam Lausanne aber immer stärker auf und übernahm ab der zweiten Halbzeit das Spieldiktat. Nach einem Penaltytreffer von Kukuruzovic (52.) sorgte Guessand mit einem Hacken-Tor à la Ibrahimovic für das Highlight des Spiels (75.): Das 2:2 per «Skorpion-Kick» ist ein Genuss fürs Auge.

Omeragic verletzt Infos einblenden Der 19-jährige Becir Omeragic musste in der 70. Minute verletzt ausgewechselt werden. Zuvor war der Zürcher ohne gegnerische Einwirkung plötzlich zu Boden gegangen und wurde mehrere Minuten gepflegt. Was dem Verteidiger fehlt, ist noch unklar. Er wurde mit dem Sanitätswagen vom Platz gebracht. (lai)

Nur fünf Punkte vor dem Abstiegsrang

Anschliessend konnte der FCZ nicht mehr reagieren und die druckvolleren Lausanner brachten den Ball nicht ein drittes Mal im Tor unter. Durch das Remis liegen die Zürcher auf dem siebten Tabellenrang nur drei Punkte vor dem Barrage- und fünf Punkte vor dem Abstiegsplatz. Drei Spiele stehen noch aus, am Mittwoch kommt es zum Duell gegen das achtplatzierte St. Gallen.

Sion mit wichtigem Sieg

Grosse Hoffnungen auf den Ligaerhalt kann sich mittlerweile wieder Sion machen. Dank einem Dreierpack von Guillaume Hoarau (51./62./89.) gewinnt Sion bei St. Gallen 3:0. Der Tabellenletzte profitiert unter anderem auch von einer Gelb-Roten Karte gegen St. Gallens Abwehrspieler Betim Fazliji in der 55. Minute.

Dank diesem Sieg beträgt Sions Rückstand auf den Barrageplatz (Vaduz) noch zwei Punkte — das achtplatzierte St. Gallen ist nur noch drei Punkte entfernt.

Und auch weiter vorne wird es immer enger. Nach Basels 0:2-Niederlage am Samstag gegen Meister YB bezwingt Luzern am Sonntagnachmittag Servette 3:0 und liegt nur noch zwei Punkte hinter Basel und Servette auf Rang 4. Die Treffer für die Innerschweizer erzielen Filip Ugrinic (59.), Dejan Sorgic (78.) und Ibrahima Ndiaye (84.). (fas)

Super League, Resultate und Rangliste Infos einblenden Resultate Sonntag: Lausanne-Sport - FC Zürich 2:2 (0:2). FC Luzern - Servette Genève 3:0 (0:0). St. Gallen - FC Sion 0:3 (0:0). Samstag: Lugano - Vaduz 0:2 (0:1). Young Boys - FC Basel 2:0 (0:0). Rangliste 1. Young Boys 33/75. 2. FC Basel 33/47. 3. Servette Genève 33/47. 4. FC Luzern 33/45. 5. Lausanne-Sport 33/43. 6. Lugano 33/43. 7. FC Zürich 33/39. 8. St. Gallen 33/37. 9. Vaduz 33/36. 10. FC Sion 33/34.

LIVE TICKER BEENDET Spielende Das Spiel ist aus, Lausanne und der FC Zürich trennen sich 2:2. In Kürze finden Sie hier eine kurze Zusammenfassung des Spiels, vielen Dank fürs Mitlesen und bis bald. 95' Lausanne weiterhin mit Druck. Nathan blockt einen Ball von Brazao vor Brecher, das war wichtig! 93' Lausanne scheint entschlossener. Für die Waadtländer geht es um Europacup-Plätze, für den FCZ geht es aber um einen Platz in der Super League. 92' Eckball für Lausanne, aber der FCZ kann klären. Weiter Lausanne im Ballbesitz. 90' Die reguläre Spielzeit ist um, und ganze acht Minuten werden nachgespielt. Wegen der Verletzung und Auswechslung von Omeragic ist das nachvollziehbar. 87' Boranijasevic macht vor Brecher zu wenig aus einer guten Situation: Er schliesst sie ab mit einer Flanke-Schrägstrich-Schuss, wir wissen nicht, was er genau machen wollte. 85' Zürich konnte sich nun ein paar Mal befreien, aber Chancen keine kreieren. Sion führt durch ein zweites Tor von Hoarau inzwischen 2:0. 82' Momentan ist Lausanne die gefährlichere Mannschaft, der FCZ muss sich aus der Umklammerung lösen. 81' Wir erwarten jetzt eine spannende Schlussphase, gibt es am Ende einen Gewinner oder bleibts beim 2:2? Brecher muss gegen Zekhnini in höchster Not retten. Jetzt Eckball, aber ergebnislos. 77' Kramer und Kololli verlassen das Spielfeld, Dzemaili und Ceesay kommen neu rein. Bei Lausanne muss Torschütze Guessand gleich raus, Zekhnini spielt neu mit. 75' Lausanne erzielt das 2:2 Lausanne gleicht durch Guessand zum 2:2 aus. Nach einem schönen Flankenball von Mahou löst Guessand diese Aufgabe artistisch und bringt den Ball per Hacke spektakulär im Tor unter. Ausgleich. Die wenigen Fans freuts, die peitschen die Lausanner nach vorne. 74' Das Spiel läuft wieder, die Teams kämpfen um jeden Zentimeter. 71' Omeragic wird vom Platz gebracht, was ihm fehlt, ist uns nicht bekannt. Hoffentlich erholt er sich bald … Kamberi ersetzt ihn auf dem Feld. 69' Das Sanitätswägeli ist auf dem Platz, Omeragic liegt weiter am Boden. Es scheint ihm nicht gutzugehen. Gute Besserung von unserer Seite! Zuvor ging der 19-jährige Zürcher ohne gegnerische Einwirkung plötzlich zu Boden. 67' Kololli kuschelt sich beinahe an Rizzo und lässt sich vom Trainer noch einige Taktik-Tipps geben. Währenddessen muss Omeragic auf dem Feld gepflegt werden, es scheint eine Kopfverletzung zu sein. Das sieht nicht gut aus. 65' Bolingi sprintet in die Mitte, doch verpasst den Flankenball knapp. Contini wechselt: Da Cunha geht raus, Brazao spielt neu. 64' Omeragic sieht Gelb, weil er Guessand bei einem Konterversuch etwas zu ungestüm zurückhielt. 63' Der FCZ hat sich wieder etwas gefangen, aber auf diesem 2:1 können sich die Zürcher nicht ausruhen. 59' Rohner wurde eben erst eingewechselt und schon mit einer grossen Chance: Der 22-Jährige scheitert an Lausanne-Goalie Diaw. Rohner kam für Schönbächler, dazu Seiler für Marchesano. Mehr anzeigen

