Schweizer Jungsozialisten stellen sich neu auf – Zürcher wird Chef bei den Juso Der 25-jährige Kantonsrat Nicola Siegrist ist neuer Präsident der Juso Schweiz. Mit ihm haben sich die Junggenossen für den gemässigteren von zwei Kandidaten entschieden.

Daniel Schneebeli

Aufbruchstimmung bei den Juso: Der neu gewählte Präsident Nicola Siegrist und die abgetretene Präsidentin Ronja Jansen singen «Die Internationale». Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Jungsozialisten haben an ihrer ausserordentlichen Jahresversammlung in Bern den 25-jährigen Zürcher Kantonsrat Nicola Siegrist aus der Stadt Zürich zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Der Geografiestudent setzte sich an der Versammlung mit 155 zu 105 Stimmen gegen den 23-jährigen Genfer Thomas Bruchez durch.