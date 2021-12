Entscheid über Energiegesetz – Zürcher Volks-Ja könnte Berner Energiegesetz Schub verleihen Der Abschied des Kantons Zürich von Ölheizungen ist ein klimapolitisches Signal – gerade für Bern, wo das Parlament diese Woche ein neues Energiegesetz berät. Simon Thönen

Im Kanton Zürich werden Ölheizungen zum Auslaufmodell – ein Vorbild für Bern? Foto: Urs Jaudas

Der Grossrat der bernischen Grünen Jan Remund ist sehr zufrieden mit dem Abstimmungssonntag. Der Hauptgrund ist ein Volksentscheid im Kanton Zürich: Mit rund 63 Prozent Ja votierte das Volk dort überraschend deutlich für das kantonale Energiegesetz, das neue Öl- und Erdgasheizungen nur noch in Ausnahmefällen gestattet. «Das ist ein deutliches Zeichen, dass das Erdölzeitalter auch in der Schweiz zu Ende geht», so Remund.

Der Zürcher Volksentscheid ist in der Tat bemerkenswert. Zwar kennen bereits einige wenige andere Kantone wie Basel-Stadt, Glarus oder Neuenburg ein weitgehendes Verbot für neue Ölheizungen. Aber natürlich hat es ein viel grösseres Gewicht, dass nun auch der bevölkerungs- und wirtschaftsstärkste Kanton der Schweiz dasselbe beschlossen hat – zumal die SVP und der Hauseigentümerverband eine intensive Nein-Kampagne geführt haben.