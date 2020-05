Ultimatum ist abgelaufen – Polizei räumt besetztes Juch-Areal Um Mitternacht war die Stadtpolizei unverrichteter Dinge abgezogen. Jetzt ist sie mit einem Grossaufgebot auf das Areal in Altstetten zurückgekehrt. Die Besetzer hatten es bereits verlassen. Lorenzo Petrò , Salome Müller

Mit Grossaufgebot präsent: Die Stadtpolizei ist am Samstagmorgen mit Streifenwagen und zwei Kastenwagen auf dem besetzten Gelände in Zürich Altstetten aufgefahren. Foto: Salome Müller

Am Samstagmorgen hat die Stadt Zürich ernst gemacht, und die Räumung des besetzten Juch-Areals in Zürich Altstetten durchgezogen. Die Stadtpolizei war bereits vor 9 Uhr mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Gemäss Mediensprecher Marco Cortesi hatte man einen Räumungbefehl auf 8 Uhr Morgens erteilt, an den sich die Besetzer hielten. Als die Polzei eintraf, war das Gelände verlassen. Bereits sind Bauarbeiter der Stadt auf dem Areal. Sie haben den Auftrag, das Gelände unbewohnbar zu machen. Damit die Besetzer nicht auf das Gelände zurückkehren, wird es bis auf weiteres bewacht.

Die besetzer hatten sie in den Sozialen Medien zum Widerstand aufgerufen. In der Nacht hatten sich die Besetzer noch als Sieger gefeiert, weil die Patrouillen der Stadtpolizei abgezogen waren.

Für heute Morgen um 10 Uhr hatten sie zum «Corona-Brunch» auf das Areal geladen. Ebenso wie die «Solidaritätsaktion» am Freitag hat die Polizei die Feier verhindert, sie liess die Besetzer aber nicht wie gestern Nacht weiter gewähren. Das Ultimatum zur Räumung des Areals ist um Mitternacht ausgelaufen.

Bereits verlassen: Das Juch-Areal, und was von einer Besetzung übrig bleibt. Foto:Salome Müller

Das Sicherheitsdepartement hatte die ursprünglich auf den 24. April angesetzte Frist kurz vor Ablauf in einer überraschenden Kehrtwende bis zum heutigen Datum verlängert. Der Aufschub wurde mit der Begründung gewährt, dass sich auf dem Areal mehr Personen aufhielten als ursprünglich angenommen und dass ein fristgerechter Auszug der Bewohnenden unter den aktuellen Corona-bedingten Einschränkungen und Verhaltensregeln nicht sichergestellt werden könne.

Stapo-Mediensprecher Marco Cortesi inspiziert am Samstagmorgen das bereits verlassene Areal. Foto: Salome Müller

Dass die Stadt bereits am Freitag Mittag, also vor Ablauf des Ultimatums mit einem Polizeiaufgebot vor Ort war, hat gereizte Reaktionen hervorgerufen. In einer gemeinsamen Mitteilung verurteilen SP, Grüne und AL der Stadt Zürich das Vorgehen als «völlig unverhältnismässig und rechtlich unhaltbar». Die FDP hingegen begrüsst, dass die Stadt am «Ultimatum an die Besetzenden des Juch-Areals festhält» und nicht schon wieder eingeknickt sei.