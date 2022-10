Nach Brand in Thun – Zündkapselfabrik wieder offen Sieben Wochen nach dem Brand öffnet das Restaurant Zündkapselfabrik am Montag wieder seine Türen.

Das Restaurant Zündkapselfabrik kann nun wieder Gäste empfangen.

Am 5. September kurz nach 3 Uhr war im Restaurant Zündkapselfabrik ein Brand ausgebrochen, der durch die Feuerwehr rasch gelöscht wurde. Personen wurden dabei keine verletzt. Ursache war Brandstiftung im Keller des Gebäudes. Nach dem Brand blieb das Restaurant sieben Wochen geschlossen.

«Unser Team ist grosser Vorfreude, endlich wieder seine Gäste zu bewirten und dass Normalität einkehrt», wird Stefan Joos, Bereichsleiter Gastronomie der Stiftung Transfair, in einer Medienmitteilung zitiert. «Aufgrund der Verfügbarkeit der Handwerker und Materialen wussten wir lange nicht, wann wir wieder eröffnen können. Dementsprechend spürten wir eine starke Zurückhaltung bei Anfragen von Weihnachtsfeiern. Nun hoffen wir auf einen Ansturm von Anfragen», meint Stefan Joos.

Neues Inventar angeschafft

Die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau dauerten knapp zwei Monate. Ein Grossteil des Inventars musste ersetzt, zahlreiche Geräte neu angeschafft werden. Maler, Gipser, Elektriker, Bodenleger und weitere Handwerker waren im Einsatz. «Nur dank dem Effort der Handwerker war dies in so kurzer Zeit möglich, ihnen gebührt besonders Dank», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Diese Woche läuft der Endspurt bei der Renovationen und den letzten Vorbereitungen. Die Wiedereröffnung am Montag, 24. Oktober, sei dank der guten Zusammenarbeit zwischen den Behörden, der Ruag als Vermieterin und der Stiftung Transfair als Mieterin sowie den Handwerkern möglich.

pd

