Vor dem Spiel

Herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der Qualifikation für Katar 2022. Was war das für ein Feuerwerk zum Start, das die Schweizer in Bulgarien zündeten. 3:0 stand es nach zwölf Minuten, danach ging zwar nicht mehr viel, aber was soll's. Drei Punkte sind drei Punkte - vor allem müssten sie aber nach der 80-minütigen aktiven Erholung danach frisch ausgeruht und fit sein für die heutige Partie gegen Litauen.

Ja, der ganz grosse Brüller ist dieser Gegner zwar nicht, aber auch diese Partie will zuerst gespielt sein. Aber natürlich, ein Sieg hier und heute in St. Gallen ist Pflicht, um Gruppenfavorit Italien immerhin ein kleines Zeichen zu senden.