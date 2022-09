Bahnstrecke unterbrochen – Züge zwischen Zürich und Luzern fallen aus Die Strecke Zürich-Luzern ist zwischen Zug und Cham unterbrochen. Grund ist eine Betriebsstörung.

Wer von Zürich nach Luzern reisen will, braucht am Donnerstagmorgen Geduld. (Archivbild) Foto: 20min/Taddeo Cerletti

Harziger Start in den Donnerstagmorgen für Bahnpendlerinnen und Pendler: Die Strecke Zürich-Luzern ist zwischen Zug und Cham unterbrochen. Grund ist eine Betriebsstörung, wie die SBB mitteilten. Der Unterbruch dauert voraussichtlich bis 10 Uhr.

Sämtliche Züge fallen aus, es würden Bahnersatzbusse organisiert, teilten die SBB kurz vor 8 Uhr mit. Diese verkehren zwischen den Bahnhöfen Cham und Zug. Betroffen sind die Linien IR 70, IR 75 und S1.

Für die Zugreise von Zürich nach Luzern oder umgekehrt wird der Weg über Olten empfohlen. Via Arth-Goldau ausweichen sollte, wer aus dem Grossraum Zug nach Luzern gelangen will, oder in die umgekehrte Richtung fährt.

SDA/ij

