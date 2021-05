Im Juli auf dem Jungfraujoch – Zucchero tritt vor 350 Personen auf 3454 Metern auf Der italienische Sänger Zucchero Fornaciari wird am 30. Juli auf dem Jungfraujoch auftreten. 350 Konzertbesucher dürfen dabei sein. pd/hau

Zucchero am Snowpenair 2008 auf der Kleinen Scheidegg (2061 Meter über Meer). 13 Jahre später geht der italienische Singer-Songwriter noch höher hinaus und tritt am 30. Juli beim Aletschausgang auf dem Jungfraujoch (3454 Meter) auf. 350 Tickets sind für diesen Event zu haben. Archiv BOM/Markus Hubacher

«Vor 13 Jahren hat Zucchero an einem ausverkauften Konzert auf der Kleinen Scheidegg vor Eiger, Mönch und Jungfrau das Publikum begeistert», teilt die Jungfraubahnen Management AG am Donnerstag mit. «Er hat am Snowpenair 2008 eine halbstündige Zugabe gespielt, und das Publikum war aus dem Häuschen», erinnert sich Urs Kessler, Snowpenair-Gründer und Jungfraubahnen-Direktor.

Nun habe man den 65-jährigen Multiinstrumentalisten und Singer-Songwriter aus der Lombardei für ein exklusives Konzert im Rahmen von dessen Welttournee verpflichten können, sagt Kessler.