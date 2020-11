Autobahn A6 – Zubringer Kiesen während drei Nächten gesperrt Rund um den Autobahnzubringer in Kiesen gibt es einige Änderungen. Grund dafür sind die Erneuerungsarbeiten auf dem Abschnitt Rubigen-Spiez.

Zubringer Kiesen Autobahn A6. Foto: PD

Im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 zwischen Rubigen und Spiez steht als nächste Etappe der Abschnitt zwischen Kiesen und Thun-Nord auf dem Programm. Dort haben einzelne Vorarbeiten wie die Sanierung der beiden Überführungen beim Zubringer Kiesen bereits begonnen.

Nun starten schrittweise die Hauptarbeiten. Um Platz für die Baustelle zu schaffen, wird jeweils eine neue Verkehrsführung mit verminderter Breite der Fahrspuren eingerichtet. Das ist in den letzten zwei Wochen auf der A6 entsprechend passiert, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt. Nun wird auch beim Zubringer Kiesen eine veränderte Verkehrsführung eingerichtet.

Dafür werden der Zubringer und der Anschluss Kiesen in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Sperrungen sind wie folgt geplant: in den drei Nächten von Montag, 23. November, bis Donnerstag, 26. November, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr. Bei guten Witterungsverhältnissen können die Arbeiten eventuell in nur zwei Nächten abgeschlossen

werden.

Wer auf die Autobahn fahren will, wird während der Sperrungen über die benachbarten Anschlüsse Rubigen und Thun-Nord umgeleitet. Der Durchgangsverkehr auf der Autobahn ist von der Sperrung nicht betroffen.

Rampe nur einseitig befahrbar

Die anschliessende Bauzeit führt zu schmaleren Fahrspuren, einem tieferen Tempolimit von 60 km/h und phasenweise anderen Verkehrsführungen. So ist in der kommenden Bauphase die Rampe gesperrt, die von der A6 her zur Brücke der Kantonsstrasse nach Jaberg führt. Der Verkehr von der Autobahn her fährt deshalb bis zum Kreisel Oppligen, wendet dort und fährt von der anderen Seite her über die Rampe Richtung Jaberg.

Diese Verkehrsführung gilt bis Mitte Februar 2021, anschliessend wird eine neue Verkehrsführung für die nächste Bauphase eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, den Abschnitt mit der nötigen Aufmerksamkeit zu befahren, um sich, die anderen Verkehrsteilnehmenden und die Bauarbeitenden nicht zu gefährden.

pd