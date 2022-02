Autobahn A6 – Zubringer in Steffisburg muss gesperrt werden Beim Zubringer Steffisburg werden zusätzliche Leitplanken montiert. Dafür wird die direkte Verbindung des Zubringers zur A6 gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Die A6 im Bereich des Zubringers Steffisburg. Foto: PD / Bundesamt für Strassen Astra

Die Gesamterneuerung der A6 zwischen Kiesen und Thun-Nord ist bald abgeschlossen. «Arbeiten sind vor allem noch ausserhalb des Verkehrs im Gang», schreibt das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung. So werde etwa noch die Wildtierunterquerung beim Anschluss Kiesen fertiggestellt. Und beim Zubringer Steffisburg seien einige Abschlussarbeiten nötig.

Im nördlichen Teil des Zubringers, der direkten Verbindung von und zur A6, werden die letzten Leitplanken montiert. Ausserdem finden an der Entwässerung noch Arbeiten statt. Dafür wird der nördliche Teil des Zubringers Steffisburg gesperrt – und zwar von Montag, 28. Februar, bis Freitag, 4. März, jeweils von 8 Uhr bis 16 Uhr.

«Der Zubringer kann grundsätzlich normal befahren werden», heisst es im Communiqué weiter. Wer vom Zubringer Richtung Bern fahren wolle, müsse aber einen kleinen Umweg über den Kreisel östlich der A6 in Kauf nehmen. Und: «Wer von Bern her den Zubringer befahren will, fährt über den Kreisel westlich der A6.»

Karte mit den Sperrungen und Umleitungen beim Zubringer Steffisburg der A6. Foto: PD / Bundesamt für Strassen (Astra)

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.