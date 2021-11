Al Bano und Romina Power – Zu zweit ganz allein in Biel Al Bano und Romina Power haben in den Achtzigern ein Italien besungen, in dem Liebe und Glück Hochkonjunktur feierten. Viel ist davon nicht übrig geblieben, wie ihr Konzert in Biel offenbarte. Nina Kobelt

Kaum ein Blick füreinander: Die Italo-Pop-Hoheiten Al Bano und Romina Power im Bieler Kongresshaus. Foto: Enrique Munoz Garcia

Das zweite Lied heisst «Nostalgia Canaglia». Man muss kein Italienisch können, um die ungefähre Bedeutung zu erraten: Nostalgie, du blöde Kuh, da bist du also wieder. Al Bano und Romina Power singen inbrünstig. Sie schauen sich dabei nicht an.

Dabei ist es die Nostalgie, die diesen Abend im Bieler Kongresshaus überhaupt zusammenhält. Und vielleicht auch das Paar. Al Bano und Romina Power aus Italien sind wieder einmal auf Abschiedstournee. Selbstverständlich ist das nicht – da waren so viel Drama und so viel Schmerz und Trennung in den letzten 50 Jahren. Ausserdem hat Al Bano mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er ist 78 Jahre alt. Und erst vor ein paar Tagen hatte sich Albano Carrisi, so der richtige Name des Entertainers, im «Corriere della Sera» dahin gehend geäussert, dass die Bilderbuch-Ehe nicht erst Ende der 90er-Jahre, sondern schon viel früher zu bröckeln begonnen hatte.